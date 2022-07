Luuk de Jong viert terugkeer met doelpunt, maar PSV verliest

Luuk de Jong is terug bij PSV. En het Spaanse Villarreal heeft het gemerkt. De spits opende zaterdagavond in Eindhoven de score in het oefenduel met de Spaanse subtopper. Het was niet genoeg, want Villarreal wist de achterstand om te buigen in een 1-2 zege.

Vorige week verloor de Eindhovense titelkandidaat ook al, toen met 4-0 van het Duitse Arminia Bielefeld. De wedstrijd tegen het Belgische Cercle Brugge kon evenmin worden gewonnen (2-2). De van Barcelona overgekomen De Jong scoorde op aangeven van Xavi Simons, een andere nieuwkomer in de selectie van trainer Ruud van Nistelrooij. Guus Til en Cody Gakpo waren wegens een lichte blessure niet beschikbaar. Voor Villarreal scoorden Yeremy Pino en Nicolas Jackson. Bekerwinnaar PSV zet de oefencampagne dinsdag voort met de Lichtstadderby, tegen FC Eindhoven. Deze wedstrijd begint om acht uur 's avonds. Over twee weken wacht het duel om de Johan Cruijff Schaal tegen landskampioen Ajax. De vriendschappelijke wedstrijd tegen Villarreal was het sluitstuk van de drukbezochte PSV FANdag. Tijdens deze gevarieerde middag in het Philips Stadion werd onder meer een Walk of Fame onthuld met daarin namen van voormalige PSV-toppers.

