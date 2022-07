Coronatest alleen 's ochtends in Eindhoven en Helmond door verwachte hitte

De GGD Brabant-Zuidoost test komende week alleen ’s ochtends mensen op corona. Dit in verband met de verwachte hitte. Het testen gebeurt in Helmond en, vanaf dinsdag, in Eindhoven.

Ook andere GGD'en in ons land hebben de openingstijden van de test- en vaccinatielocaties aangepast. Het is niet bekend of dit ook geldt voor de GGD Hart voor Brabant en de GGD West-Brabant.

De GGD Brabant-Zuidoost heeft tot dinsdag 19 juli één testlocatie en die staat in Helmond. Hier kun je maandag, woensdag en vrijdag alleen terecht nadat je een afspraak hebt gemaakt. De komende week alleen tussen acht en twaalf uur. Deze tijden gelden vanaf dinsdag 19 juli ook voor de testlocatie aan de Anton Coolenlaan in Eindhoven, die dan heropend wordt. Op de site van de GGD staan tips voor mensen die zich willen laten testen of vaccineren.

Elders in het land gaan sommige test- of vaccinatielocaties één of meer dagen dicht, de komende week. De openingstijden van een aantal andere locaties zijn gewijzigd. Onder meer GGD Gelderland-Midden waarschuwt dat sommige vaste locaties eerder dan normaal sluiten. "Want oververhitting en verstandig vaccineren gaan niet samen", zo laat deze GGD weten.

