Jo (67) is na 7 maanden eindelijk weer herenigd met zijn papegaai Kim

De 67-jarige Jo Bogers uit Westerhoven kan zijn geluk niet op, nu hij na zeven maanden eindelijk zijn geliefde papegaai Kim terug heeft. De blauwgele ara, die hem veel troost gaf nadat zijn vrouw was overleden, vloog in november weg en was sindsdien spoorloos. Totdat Jo een paar dagen geleden een telefoontje kreeg.

"De vrouw vertelde me dat ze onlangs in Friesland een papegaai had gekocht bij een handelaar", aldus Jo. "Maar omdat ze er geen papieren bij kreeg, vertrouwde ze het niet helemaal. Ze herinnerde zich mijn verhaal dat ze op de website van Omroep Brabant had gelezen, en besloot contact met me op te nemen."

"Hij was flink vermagerd en z'n veren zaten helemaal onder het stof."

Jo stapte meteen in de auto naar Heeswijk-Dinther, zo'n 45 kilometer verderop. "Maar al had ze in Groningen gewoond, dan was ik er nog naartoe gereden", zegt hij. Eenmaal daar herkende hij zijn vogel meteen. Het ringnummer gaf de doorslag. "Hij was flink vermagerd en z'n veren zaten helemaal onder het stof", aldus Jo. "Schuw was hij ook. Wie weet wat het beestje allemaal heeft meegemaakt." De blauwgele ara kocht hij vorig jaar in juni. Het was een zware periode voor hem. Zijn vrouw was net overleden. "Ze had een herseninfarct gehad en daarna heb ik jaren met liefde en plezier voor haar gezorgd. Toen ze overleed, moest ik iets zinvols zoeken voor mijn leven", vertelt Jo.

"Met een zaklamp heb ik 's nachts de hele omgeving afgezocht."

Veel vertrouwen dat hij Kim nog terug zou vinden nadat ze was weggevlogen, had hij eigenlijk niet meer. Wekenlang kamde hij de hele omgeving af, maar zonder resultaat. "Ik heb die eerste avond met zaklampen in de hele omgeving gezocht. De dagen daarna ben ik de hele buurt afgegaan: Westerhoven, Bergeijk, Valkenswaard." Soms hoorde Jo dat fietsers ergens een ara hadden gespot, of las hij bijvoorbeeld op Facebook dat iemand er één had gezien in België. "Ik ben echt overal heen gegaan om te zoeken, maar ik heb Kim nooit gevonden." "Het is onvoorstelbaar dat ik 'm terug heb", vertelt een blije Jo zondag als we hem aan de telefoon spreken. De ara zit bij hem op de schouder en krijst regelmatig in de hoorn. "Dat doet hij altijd, dan bemoeit hij zich met het gesprek."

"Hij komt weer aan tafel zitten als hij eten krijgt en geeft kopjes."