Burgemeester Rüpp: 'Ik wil vluchtelingen niet als beesten rondslepen'

In buurtschap 't Oventje, vlakbij het dorp Zeeland, worden momenteel 150 vluchtelingen opgevangen. Een behoorlijk aantal voor een plek waar slechts 450 mensen wonen. Aanvankelijk zouden de asielzoekers drie weken blijven, maar die periode is nu door burgemeester Paul Rüpp verlengd. Iets wat hem niet in dank wordt afgenomen. "Ik word Pinokkio genoemd en een grote leugenaar."

De opvang van vluchtelingen in Nederland is een groot probleem, de opvangcentra zitten overvol. Vanuit Den Haag klonk daarom een dringende oproep aan gemeenten om extra opvangplekken beschikbaar te stellen. Ook de gemeente Maashorst gaf gehoor aan die vraag. In 't Oventje werden 38 units geplaatst, waar de vluchtelingen nu wonen. "Ieder gezin heeft een plek om zich terug te trekken als ze daar behoefte aan hebben", vertelde hij zondag in het tv-programma KRAAK.

"Er is geen privacy en dat ik ongelofelijk pijnlijk."

De burgemeester vindt het belangrijk dat de mensen privacy hebben. "Ze zitten vaak in sporthallen, allemaal bij elkaar, op veldbedjes. Er is geen privacy en dat is ongelofelijk pijnlijk." De burgemeester bezocht de opvang verschillende keren en hielp ook een handje mee. Zijn conclusie: "Er hangt een hele gemoedelijke sfeer. En buurtbewoners zeggen dat ze minder last hebben van de vluchtelingen dan als er een toernooi is van de plaatselijke voetbalvereniging." De bedoeling was dat de vluchtelingen na drie weken zouden doorstromen naar een permanente noodopvangplek of naar een asielzoekerscentrum. Maar volgens de burgemeester bleek al snel dat dat niet haalbaar was.

"Zo ga je niet met mensen om, je sleept ermee alsof het beesten zijn."