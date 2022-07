Ivan overweegt alsnog Vierdaagse: 'Grote kans dat ik dinsdag bij start sta'

Dat de Nijmeegse Vierdaagse dit jaar verandert in een Driedaagse, vinden veel deelnemers balen. Maar vanwege de hitte zeggen de meesten dat ze het ook wel verstandig vinden van de organisatie. "Ik had het wel verwacht, want het wordt te heet", vertelt Maria uit Sint-Oedenrode als ze net haar startbewijs in handen heeft. Maar een van de Brabantse deelnemers overweegt om tóch dinsdag de route te lopen.

Zondagmiddag verzamelen deelnemers zich in de stad waar komende week de Vierdaagse van start gaat. Ze mogen hun startbewijs ophalen. Onder alle deelnemers zijn ook veel Brabanders. Zo loopt Riekie uit Zijtaart voor de elfde keer mee. Dat het dit jaar een dagje minder is, kan ze wel begrijpen. "Als het dinsdag door was gegaan, dan had ik wel willen lopen. Maar ik vind het wel goed dat ze het hebben afgezegd. Het is veel te warm." Ze heeft goed getraind voor komende dagen. "Elk weekend heb ik tussen de vijftien en twintig kilometer gelopen. Komende dagen ga ik voor de dertig kilometer", vertelt Riekie.

"Ik denk dat ik dinsdag gewoon bij de start sta."

Ook Maria uit Sint-Oedenrode vindt het begrijpelijk dat ze een dagje minder mag wandelen. "Ik heb al een keer met de hitte in 2016 gezien dat verschillende ambulances kwamen en dat was echt niet leuk. Dus ik hoopte al dat ze een dag zouden schrappen. Het is prima zo, ik heb er nog steeds zin in." Ze is er dan ook helemaal klaar voor. "Dit is mijn achtste keer, dus het moet goedkomen. Het is alleen hopen dat ik geen blaren krijg." De organisatie van het evenement heeft wandelaars nadrukkelijk opgeroepen om dinsdag niet alsnog zelf nog de route te gaan wandelen. De meesten zeggen zich daar netjes aan te houden. Maar Ivan uit Geertruidenberg overweegt om die oproep te negeren. "Ik ga er nog een nachtje over slapen, maar ik denk dat ik dinsdag gewoon bij de start sta. Dat heb ik vorig jaar ook gedaan. Toen liep ik vier dagen lang gewoon vijftig kilometer per dag, zonder organisatie." Als hij dinsdag gaat, dan loopt Ivan wel een wat kortere afstand. "Vijftig kilometer is onverantwoord, dus het zal dan misschien dertig kilometer worden. Dus grote kans dat ik dinsdag om vier uur 's ochtends bij de start sta. Dan ben je ook net voor de hitte klaar."

"Ik wil deze happening wel een keer meemaken."