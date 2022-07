Derde wereldtitel is kroon op carrière van hockeyster Marloes Keetels

Ze moest er even over nadenken, maar de derde wereldtitel op rij was toch wel de mooiste voor Marloes Keetels. De finale om het wereldkampioenschap, zondagavond tegen Argentinië, was de laatste hockeywedstrijd op topniveau voor de 29-jarige Schijndelse. De gelegenheidsaanvoerster kreeg na de 3-1 zege op de aartsrivaal de trofee overhandigd. "Ik besef het allemaal nog niet zo", vertelde de middenvelder van HC Den Bosch bij Ziggo Sport.

Nederland maakte het verschil binnen het eerste halfuur. Maria Verschoor benutte een strafcorner en Frédérique Matla, net als Keetels uitkomend voor HC Den Bosch, verdubbelde de score in de 23e minuut. Felice Albers maakte er 3-0 van. Agustina Gorzelany scoorde al snel in het vierde kwart 3-1, maar de overwinning voor Oranje kwam niet meer in gevaar.

'We hebben het geflikt'

Voor Marloes Keetels was het haar 176e interland. Sinds 2013 maakte ze deel uit van de selectie van het Nederlands elftal. "Als ik het had mogen uitschrijven, dan was dit het scenario geweest", vertelde ze. "We hebben een moeilijk jaar gehad, maar we hebben het geflikt. Ik ben heel trots op de manier waarop we elkaar als team hebben vastgepakt. Ik denk dat dit de mooiste wereldtitel is."

HC Den Bosch telde meer internationals tijdens het toernooi dat in Amstelveen begon en in het snikhete Terrassa zijn apotheose beleefde: Margot van Geffen, Josine de Koning, Sanne Koolen, Laura Nunnink, Pien Sanders en Lidewij Welten. Yibbi Jansen uit Gemonde, die uitkomt voor SCHC, maakte eveneens deel uit van het team van Jamilon Mülders.

Tranendal in Terrassa

De Duitser stond tijdelijk voor de groep. Hij had de taken overgenomen van Alyson Annan, die moest vertrekken nadat bekend was geworden dat er te lang een ongezonde sfeer hing rondom de ploeg. De hele affaire had een grote invloed op de titelfavoriet, die desondanks de hoge verwachtingen waarmaakte. Na afloop kwamen de spanningen los en vloeiden er bij speelsters en leden van technische staf vele tranen.

Met ingang van komend seizoen staat Paul van Ass voor de ongenaakbare vrouwenploeg.

