Eindhoven Airport laat foto's zien van gevluchte criminelen

Vanaf deze maandag gaan het Openbaar Ministerie en de politie op schermen op onder meer Eindhoven Airport foto's van voortvluchtige criminelen vertonen. Het gaat om acht veroordeelden die in Nederland nog straffen moeten uitzitten van tussen de vier jaar voor een gewapende overval en levenslang voor moord.

Voor de campagne zijn acht 'kandidaten' geselecteerd. Het vermoeden bestaat dat een aantal voortvluchtigen onder een andere naam of met valse documenten reist om bijvoorbeeld familie te bezoeken. De foto's worden ook op Schiphol en het vliegveld bij Rotterdam getoond.

Van de acht personen bestaat het vermoeden dat ze zich in het buitenland schuilhouden en zo hun straf proberen te ontlopen. Reizigers wordt gevraagd in het buitenland uit te kijken naar de gevluchte misdadigers en de politie te tippen.

Het gaat in alle gevallen om criminelen die in Nederland zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen variërend tussen de vier jaar voor een gewapende overval tot levenslang voor moord. Voor zover bekend is er in alle gevallen geen link met Brabant.