Familie en bekenden zoeken in en langs kanaal naar vermiste Dysentho (20)

Familie en bekenden van de vermiste Dyshento zijn maandagavond op zoek naar de 20-jarige man, ze zoeken langs het Wilhelminakanaal in Tilburg. Ook de politie is met zeker tien agenten aanwezig bij het Moerse Pad om te helpen met de zoekactie. De man wordt sinds zondagochtend vermist.

De man zou langs het kanaal hebben gefietst op weg naar huis zondagochtend. Hij was in de nacht van zaterdag op zondag aanwezig op een feestje aan de Benthuizenstraat. Zijn Snapchat was het laatst online om kwart voor zes, langs het kanaal bij de Leidschendamstraat, liet de politie maandag al weten.

Zo'n 25 burgers zoeken mee naar Dyshento. Ze zijn opgesplitst in groepjes, bij ieder groepje loopt ook een politieagent mee. De zoektocht is rond half acht gestart. Ze zoeken langs het kanaal.

Maandagavond zocht ook Stichting RHWW al een aantal uren met twaalf mensen en tien reddingshonden in en langs het kanaal. Dat gebeurde ter hoogte van de Dongensekanaaldijk.

Honden en hitte

"We hebben op verzoek van de familie op deze plek gezocht", vertelt Louise Smits Jansen. Ze is voorzitter van de stichting RHWW. Ze geeft aan dat er op dat moment niets is gevonden.

"Vanwege de hitte zijn de honden nu te moe om verder te zoeken. De politie neemt de zoekactie dinsdag weer over. Als wij weer nodig zijn, worden we opgeroepen."

Groenzwarte damesfiets

Sinds zondagochtend vroeg is er niets meer van Dyshento vernomen. Hij fietste op een groenzwarte damesfiets. Hij droeg op het moment van zijn vermissing een wit shirt, een blauwe korte broek met gaten en witte Nikes. De politie gaf maandagmiddag aan dat ze op verschillende plekken gezocht hebben, waaronder de route langs het kanaal.

