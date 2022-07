Dit zijn de allergrootste uitstoters van ammoniak en stikstofoxiden

In de discussie over de stikstofmaatregelen wordt vooral naar de boeren gewezen. Zij wijzen op hun beurt weer naar bijvoorbeeld Eindhoven Airport. Terecht? Wat zijn eigenlijk de grootste stikstofuitstoters van onze provincie?

De hele discussie draait om twee stofjes: ammoniak (vooral afkomstig uit mest) en stikstofoxiden (vooral afkomstig uit de industrie en verkeer). Voor de natuur is ammoniak volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de grootste boosdoener.

De ammoniak- en stikstofoxidenuitstoot wordt vaak samengevoegd onder de noemer 'stikstof'.

In Nederland stoot de landbouw volgens het RIVM al decennia de meeste stikstof uit, gevolgd door industrie en verkeer. Zeker in de buurt van Natura 2000-gebieden is dat een probleem.

De nummer 1 ammoniakuitstoter

De meeste uitstoot van ammoniak komt dan wel van de boeren, maar ze zijn zeker niet de enige die ammoniak uitstoten. Zo is de nummer 1 ammoniakuitstoter in Brabant geen boer, maar Saint Gobain in Etten-Leur, een fabriek waar isolatiemateriaal wordt gemaakt.

Ook bij Suiker Unie in Dinteloord gaat meer ammoniak de lucht in dan bij een individuele boer: