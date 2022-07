Getuige ziet explosie bij flat in Bergen op Zoom: 'Toen brak er paniek uit'

Leo Stolk paste donderdagmiddag op z’n kleinkinderen in Bergen op Zoom. Totdat hij zag dat er om de hoek brand was uitgebroken. Leo, in het dagelijks leven journalist in de regio Dordrecht, stond als een van de eerste getuigen bij de brand. Hij zag de paniek die er ontstond na een harde knal en een explosie.

Hij zag brand op het balkon van een van de appartementen. Op dat moment zaten alle bewoners van het appartementencomplex nog in hun huizen. “Er was nog niet zoveel aan de hand. Ik zag brand op het balkon, het leek alsof een doek in brand stond dat tussen de balustrade zat. Net als wat spullen op het balkon. Totdat ik één vuurstraal naar buiten zag schieten. Ik wist, dat is niet pluis. Daarna klonk ineens een knal, het leek een gasfles die ontplofte.”

"Mensen vlogen met spullen en dieren in kooitjes naar buiten."

Op dat moment brak er paniek uit, vertelt Leo. "Alle mensen wilden naar zo snel mogelijk naar naar beneden. Ze hadden geen idee wat er aan de hand was. De paniek was in eerste instantie zo heftig, mensen vlogen met spullen en dieren in kooitjes naar buiten." De bewoners werden opgevangen door hulpverleners en zijn overgebracht naar een nabijgelegen sporthal. Hij schat dat er ruim honderd bewoners het gebouw verlieten. Door die harde knal, die veel luchtdruk veroorzaakte, ging de brand volgens Leo al grotendeels uit. "De brandweer heeft nog even geblust maar de brandweer had het al snel onder controle.

De brand op het balkon, vlak voor de explosie (foto: Leo Stolk)

De schade na de brand (foto: Christian Traets - SQ Vision)