Jeroen Dijsselbloem, het politieke zwaargewicht waar Eindhoven op hoopte

Tot ieders verrassing én verbazing is oud-minister Jeroen Dijsselbloem gekozen als nieuwe burgemeester van Eindhoven. Dinsdag hakte de gemeenteraad de knoop door. Maar wie is Jeroen Dijsselbloem ook alweer?

“Eindhoven is voor mij heel bijzonder”, zei Dijsselbloem dinsdag met een brede lach op zijn gezicht via een videoverbinding tegen de raad. De opvolger van burgemeester John Jorritsma is een geboren en getogen Eindhovenaar. Hij zag op 29 maart 1966 het levenslicht in ‘zijn’ Lichtstad.

"Ik ga me met hart en ziel inzetten voor de stad, mijn Eindhoven."

De nieuwe burgemeester gaf aan dat hij ontzettend veel zin heeft in zijn nieuwe uitdaging. “Maar ik verheug me het meest op de hernieuwde kennismaking met de stad en al zijn inwoners. Om weer onderdeel te zijn van de gemeenschap die Eindhoven is. Ik ga me met hart en ziel inzetten voor de stad, mijn Eindhoven”, besloot hij zijn toespraak. Dijsselbloem is hét politieke zwaargewicht waar de vertrouwenscommissie naar op zoek was. De PvdA-politicus heeft zowel ervaring in politiek Den Haag als in Brussel. Zo was hij van 2012 tot 2017 minister van Financiën in het kabinet-Rutte ll en voorzitter van de Eurogroep, het overleg tussen de ministers van Financiën. Voor die tijd, sinds 2000, was hij Tweede Kamerlid namens de PvdA. In de Kamer hield hij zich vooral bezig met de dossiers belastingen, migratie en integratie, onderwijs en jeugdzorg.

"Hij weet het verschil tussen bobo en buurthuis."

In 2017 nam hij afscheid van de landelijke politiek om twee jaar later voorzitter te worden van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Ook is hij nog altijd voorzitter van het Nationaal Groeifonds, een onafhankelijke commissie die investeert in duurzame projecten die op langere termijn voor economische groei moeten zorgen in ons land. Dijsselbloem was een van de 18 kandidaten die solliciteerden op de functie. Uiteindelijk toverde de vertrouwenscommissie hem als beoogd nieuwe burgemeester uit de hoge hoed. “Een droomkandidaat”, meent voorzitter Ruud van Acquoij van de vertrouwenscommissie. Volgens het raadslid konden alle eisen uit de profielschets afgevinkt worden. “Hij is enthousiast, kent de weg in Brussel en Den Haag, kent alle wijken in Eindhoven en kan de stad nog beter op de kaart zetten. En wat vooral ook van belang is: hij weet het verschil tussen bobo en buurthuis. Hij is een echte verbinder.”

"Jeroen, bedankt. Tot snel!”