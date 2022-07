Niet alleen de mens had het warm, ook de wegen stonden op springen

Op hete dagen als afgelopen dinsdag hebben weginspecteurs het stervensdruk. Want niet alleen wij mensen hebben 't warm, ook het wegdek kan de hitte op sommige plekken maar amper verdragen. “Beton leeft, het krimpt en bij warm weer zet het uit. Als twee betonplaten hard tegen elkaar drukken, gaan die platen uiteindelijk omhoog. In het slechtste geval, kunnen auto’s dan gelanceerd worden”, vertelt Sven van Reusel, weginspecteur van de provincie Noord-Brabant.

Het zijn zogeheten ‘betonspattingen’ waar hij op doelt. Beton houdt de warmte vast en door de extreme hitte loopt de temperatuur van de betonplaten flink op. Met als gevolg dat ze tegen elkaar drukken. De platen kunnen dan omhoog komen en in het slechtste geval over elkaar schuiven.

Ook daar stond het beton op klappen. “We hebben het beton kapot gemaakt, zodat de spanning eraf gaat. Dinsdagnacht leggen we de straat dicht met klinkers, zodat het verkeer er hopelijk snel weer door kan. Op een later moment wordt op die plek opnieuw beton gestort. Het beton blijft heel lang warm, dus we moeten wachten tot het weer is afgekoeld en gekrompen is.”

Maar dinsdag ging het niet alleen om beton dat op springen stond. Ook sommige verkeerslichten begaven het door de hitte. En spoorbomen bleven dicht. “Dat komt allemaal door de warmte, dan gaan elektrische onderdelen vaker in storing. Het is een extreme dag geweest dinsdag, dat maken we niet vaak mee. Laten we zeggen dat het een nuttige, zinvolle, drukke dag is geweest.”

