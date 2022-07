Waarschuwing voor onweersbuien met hagel en veel neerslag

Onder meer in onze provincie geldt woensdag en een deel van donderdag code geel. Dat is niet alleen vanwege de hitte. Het KNMI waarschuwt ook voor onweersbuien die plaatselijk gepaard kunnen gaan met hagel en veel regen. De waarschuwing voor onweersbuien geldt vanaf woensdagmiddag vijf uur tot twee uur in de nacht naar donderdag. De hittewaarschuwing geldt nog tot acht uur woensdagavond.

ANP / Sandra Kagie Geschreven door