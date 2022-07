Vechtpartijen en intimidatie in zwembad: 'Gebiedsverboden en camera's'

De onruststokers die dinsdag ervoor zorgden dat zwembad Wolfslaar in Breda moest worden ontruimd, moeten keihard worden aangepakt. De raadsfracties van VVD, CDA en SP pleiten voor gebiedsverboden en extra cameratoezicht. “Lui die rotzooi trappen zijn wat ons betreft niet meer welkom in het zwembad”, zegt VVD-fractievoorzitter Eddie Förster tegen Omroep Brabant.

De drie lokale politici zijn niet verbaasd over de agressie en intimidatie bij zwembad Wolfslaar. “Ieder jaar zijn er wel mensen die de boel verstieren. We moeten nu echt een streep trekken, want dit kan gewoon niet meer”, meent Förster.

In een gezamenlijke brief aan burgemeester en wethouders vragen de lokale partijen om een gebiedsverbod. Förster: “Verknal je de boel, dan kom je zes maanden niet meer in het zwembad.” Zo’n verbod geldt nu bijvoorbeeld in het uitgaanscentrum van Breda. Enkele jaren geleden vroeg de raad er ook om na problemen bij de Galderse meren.”