Geen sporthal maar woonunits: zo vangt 't Oventje asielzoekers op

Geen sporthal vol veldbedden maar woonunits met privacy. De crisisnoodopvang in buurtschap ’t Oventje bij Zeeland blijkt een voorbeeld te zijn voor Nederland hoe noodopvang beter kan. Vanaf half augustus wordt de opvang in zijn geheel verplaatst naar Doetinchem. Maar ook twee andere gemeenten in Gelderland en Limburg hebben gezegd dat ze de opvangmethode van de gemeente Maashorst willen overnemen.

Het is een bekend beeld intussen als er ergens een noodopvang voor asielzoekers komt. Rijen met veldbedden in een sporthal met misschien een tussenwandje ertussen. Toen de gemeente Maashorst onlangs aan de beurt was voor een crisisnoodopvang wilden ze het anders aanpakken. Op het reserveveld van voetbalclub Festilent net buiten het dorpje ’t Oventje staat sinds eind juni een grote tent met daar omheen 38 losse woonunits. Niet dat die losse units heel luxe zijn ingericht. Binnen staan vijf veldbedden, een paar ijzeren lockerkasten en een tafel met stoelen. In zo'n woonunit woont één gezin. Ze hebben er hun eigen plekje om te slapen en overdag te verblijven. Toch is het een hele stap vooruit vergeleken met de sporthal.

“We zagen wat de gevolgen waren van opvang in een sporthal. Het is toch vaak een grote ruimte. Omdat we het rumoer en de beperkte privacy niet zagen zitten, besloten we dat het anders wilden aanpakken”, zegt projectleider Marcel van der Steen van de gemeente Maashorst. "Je ziet ook echt dat de asielzoekers blij zijn met de units”, zegt locatiemanager Marieke Wouters. “Ze vertellen dat ze het fijn vinden dat ze zich terug kunnen trekken in hun eigen ruimte en niet met 150 man de hele nacht zij aan zij liggen in een sporthal."

“We krijgen dagelijks een stuk of drie aanvragen van gemeenten die willen komen kijken."