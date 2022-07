8 miljoen euro om de grote problemen in onze samenleving aan te pakken

Tilburg University wil met acht miljoen euro de grote problemen in onze samenleving gaan aanpakken. Denk aan de vastgelopen arbeidsmarkt, de omschakeling naar duurzame energie en de geestelijke gezondheid van de Brabanders. “Deze problemen zijn zó dringend. We moeten als universiteit onze verantwoordelijkheid nemen en onze kennis inzetten”, zegt Jantine Schuit, vice-rector magnificus van de universiteit.

Hoogleraar Irmgard Borghouts is gespecialiseerd in de arbeidsmarkt en werkgelegenheid. “Ook al werk je, dan kan het nog zijn dat je niet genoeg inkomen hebt. Door onder meer de stijgende kosten van energie zijn er heel veel werkende mensen die toch in armoede leven."

Zelfde probleem in de zorg: “Veel verpleegkundigen stoppen na een paar jaar. Hoe komt dat? Het is superbelangrijk dat je die mensen vasthoudt, dat je dat vak aantrekkelijk houdt.”

Werk is volgens haar ook heel belangrijk voor je gezondheid: "Mensen die hun baan verliezen, zijn minder gezond. Dus aan het werk blijven is ook belangrijk voor het welzijn.”

Borghouts: “We willen gaan kijken hoe we mensen zo ver krijgen om dat werk te doen, waar behoefte aan is. Soms vinden mensen het moeilijk om een stap te zetten. Hoe krijgen we ze van de ene baan naar de andere? Daar weten we te weinig van en dat willen we samen onderzoeken. Werk moet een garantie zijn voor iedereen.”

Borghouts hoopt dat het nu lukt iets structureel te veranderen op de arbeidsmarkt: “In de financiële crisis waren er allerlei experimenten om mensen naar een andere baan te helpen. Maar dat was allemaal tijdelijk. Want de arbeidsmarkt veranderde, dus het werd weer afgebouwd."

Met corona ging dat volgens haar precies hetzelfde: "Alles is tijdelijk. Maar je moet zorgen dat je de mensen altijd op de goeie plek hebt zitten. Dus ik hoop dat we over tien jaar een systeem hebben waarbij we mensen op de goede plek hebben en houden. En dat we niet meer alleen reageren op tijdelijke ontwikkelingen.”

Gemakkelijk is het niet: “Als het simpel was, was het allemaal al gebeurd. Maar normaal doe je één onderzoek en dan is het klaar. Nu kun je veel meer de diepte in en langer met elkaar samenwerken.”