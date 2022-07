Tijdelijke weg moet einde maken aan gevaarlijke transporten bij PI Vught

De extra weg vanuit de PI Vught naar de snelweg moet begin 2024 in gebruik worden genomen. Deze moet een eind maken aan de risicovolle transporten van gedetineerden, die nu vaak nog dwars door de woonwijken gaan.

De nieuwe weg loopt straks vanaf de gevangenis, via een nog te bouwen brug over het Drongelens kanaal naar de Gementweg. Vanuit daar zijn er meerdere manier om de snelwegen te bereiken.

Op dit moment is het nog even wachten op de juiste vergunningen, maar zodra die binnen zijn, kan er begonnen worden met de aanleg van de weg. Begin 2024 moet die dan in gebruik genomen worden.

Tien jaar

De gemeente verwacht dat er dan wekelijks twee à drie transporten over de route plaatsvinden. Dan gaat het om colonnes van drie tot vijf auto's, eventueel nog begeleid door een helikopter.

De weg zal in ieder geval tien jaar zal blijven liggen, laat de gemeente via een brief aan haar inwoners weten. "Mogelijk nog wat langer, als de veiligheid dat verlangt." In september legt het Vughts college van B&W het plan nog voor aan de gemeenteraad.

Nieuwe hoofdingang

Uiteindelijk moet er een definitieve nieuwe weg komen, die veiligere transporten moet garanderen. Dat staat in de gebiedsvisie die de gemeente heeft gepresenteerd voor de komende jaren. Uiteindelijk moet de PI ook een parkeergarage en een nieuwe hoofdingang aan de westkant van het complex krijgen.

De gevangenis in Vught is de laatste jaren vaker in het nieuws. Zeker sinds Ridouan Taghi daar opgesloten zit. Hij zou al eens een gewelddadige ontsnappingspoging hebben beraamd. Onlangs werd het luchtruim boven de PI al gesloten wegens dreiging.