Vliegverbod boven PI Vught: 'Een van de puzzelstukjes tegen ontsnappingen'

De PI in Vught is het neusje van de zalm onder de Nederlandse gevangenissen. Het Brabantse ‘Alcatraz' heeft de hoogste beveiligingsclassificatie die ons land kent en toch wordt vanwege een verhoogd vluchtrisico per 1 juli ook het luchtruim boven de PI hermetisch afgesloten. Tot een hoogte van 450 meter is het voortaan verboden te vliegen en overtreding levert een boete op. "Dit is het serieus nemen van beveiligingsrisico's."

Wouter Laumans, misdaadverslaggever van Het Parool, keek er zelfs niet eens van op toen het nieuws bekend werd. De Vughtse PI, en de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in het bijzonder, is het hotel waar voor de allerzwaarste criminelen als Ridouan Taghi een kamer voor onbepaalde tijd is geboekt.

“Veiligheidsdiensten maken risicoanalyses," begint Laumans, “en vragen zich dus af of er een risico bestaat dat een handlanger met een helikopter een ontsnapping wil forceren. Dat is in het verleden meerdere keren gebeurd, zoals de helikopterkaping op Kempen Airport in Budel uit 2017. Bovendien lijkt Taghi te spreken over commando's die hem moeten bevrijden uit de EBI en dat dat heel professioneel moet gaan. Dan is een helikopter toch helemaal geen gekke gedachte? Dan neem je het zekere voor het onzekere en regel je een vliegverbod. Dat vind ik volstrekt logisch.”

Of een vluchtpoging per helikopter uit de streng beveiligde EBI überhaupt wel reëel is, doet volgens Laumans niet ter zake. “Dat vind ik piskijken. De EBI is een Fort Knox, een gevangenis in een gevangenis met de allerhoogste beveiligingsclassificatie die er is. De cijfers zijn dat er nog nooit iemand uit is ontsnapt. Het is niet reëel tót het gebeurt.”

“Het is helemaal niet raar dat de overheid wil voorkomen dat Taghi of een andere topcrimineel er wél met een heli vandoor piept. Dan schreeuwt iedereen waarom daar in godsnaam al niet eerder een vliegverbod was ingesteld.”