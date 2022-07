112-nieuws: bestelbusje vat vlam op de A2 • duif vast in zonnescherm

11.55

Een bewoner van de Alphonsusstraat in Tilburg is donderdagavond aangehouden. Hij had in de openbare ruimte van het wooncomplex ramen en deuren vernield. De bewoner gedroeg zich volgens de politie zeer verward.

De politie kreeg rond half elf meerdere meldingen binnen vanuit het appartementencomplex. Agenten gingen erheen en sprake enkele bewoners over wat ze hadden gezien. Een van de bewoners zei dat de man een stok in zijn handen had, waarmee hij de vernielingen aanbracht. De man is uiteindelijk bij zijn woning aangehouden. Met enige dwang is hij meegenomen naar het politiebureau.