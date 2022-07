112-nieuws: brand brievenbussen flat Breda • zwaargewonde bij auto-ongeluk

04.29

In Oss is donderdagnacht rond twee uur weer een huis beschoten. Dit keer was het raak aan de Vijversingel. Dit is in dezelfde wijk als waar de afgelopen dagen twee keer huizen beschoten zijn. De vierde schietpartij vond plaats aan de Veekraal, een eindje verderop. De voordeur van het beschoten huis aan de Vijversingel is beschadigd, maar er raakte niemand gewond. Of er een verband is met de eerdere beschietingen in Oss wordt onderzocht, laat de politie weten.

