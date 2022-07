Het is zeldzaam kalm in de drugswereld, steeds minder labs ontdekt

Het is opvallend rustig in de de drugswereld. Er zijn in het eerste halfjaar veel minder drugslabs ontdekt en er duikt minder drugsafval op. Dat blijkt uit een globale analyse van de Brabantse misdaadcijfers die Omroep Brabant bijhoudt. Uit die cijfers blijkt ook dat er zijn in de eerste zes maanden van dit jaar in Brabant zeker zeven mensen door geweld om het leven gekomen. Dat is 'gemiddeld' in misdaadbegrippen. Voor zover bekend waren er geen afrekeningen in de onderwereld.

Het moord- en doodslagcijfer schommelt. Sinds het begin van de eeuw daalt het aantal mensen dat vermoord wordt, in het hele land. De afgelopen jaren werden jaarlijks zo'n 14 mensen in Brabant slachtoffer van moord of doodslag.

Dit zijn de zeven zaken van dodelijk geweld die in het nieuws kwamen:

Valkenswaard, februari. Vrouw doodgestoken in een bed and breakfast aan de Maastrichterweg. Partner vrouw opgepakt.

Rosmalen, maart. Man van 22 op een terras aan de Dorpsstraat doodgestoken. Hoofdverdachte is een meisje van 17.

Oss, april. Man van 23 doodgeschoten op zijn scooter aan de Leeuwerikhof. Zeker twee verdachten maar schutter lijkt nog niet gepakt. In de zomer liep de spanning op na enkele schietpartijen.

Roosendaal, april. Een man van 34 gedood in een flat aan de Burgemeester Freijterslaan. Mogelijk gewurgd. Zijn ex en haar nieuwe vriend opgepakt.

Breda, april. Den Hey-Acker. Een gedetineerde van 19 uit Enschede doodgestoken en een man van 20 ernstig gewond. De verdachte is een medegedetineerde van 18.

Helvoirt, mei. Zwaargewonde man van 68 uit Breda gevonden op bospad aan de Margriet. Bijna een week later overleed hij in het ziekenhuis. Voor zover bekend nog geen verdachte.

Tilburg, mei. Voetganger van 66 die hond uitliet doodgereden op de Besterdring. Verdachten in auto gepakt. Politie spreekt over doodslag maar kan ook dood door schuld zijn.

De voorbije weken is het aantal verder opgelopen. Bij een woningoverval in Helenaveen overleed een bewoner aan zijn verwondingen een na een verkeersruzie in Lith werd een vrouw doodgereden. Dat brengt het aantal tot nu toe op 9.

Doodgeschoten

Er waren meer gevallen in het nieuws die iets met Brabant te maken hadden.

Zo ontsnapte in januari een gedetineerde (21) uit Den Hey-Acker in Breda. Na een wilde achtervolging werd hij door de Belgische politie doodgeschoten.

In maart schoot in Waalwijk een agent een verdachte dood. Ook waren er familiedrama's. In Den Bosch en Rosmalen. Er was liquidatie van een Brabander in Afrika. De Eindhovense crimineel Ronald Masolijn werd in juni doodgeschoten in Namibië.

Drugslaboratoria

In het eerste halfjaar van 2022 zijn er opnieuw minder drugslabs ontdekt. Vijf vondsten kwamen in het nieuws, veelal kleinere fabriekjes. Dat is zowat een halvering met dezelfde periode vorig jaar. Opvallendste vondst: een cokelab in Steenbergen met tien Colombianen.

De daling in al sinds de zomer van 2021 te zien. De Nationale Politie gaf begin dit jaar een verklaring. "Een van de oorzaken is het uiteenvallen van criminele netwerken". Die netwerken zijn verstoord sinds de politie cryptotelefoondiensten zoals Encrochat kraakte en de criminele gebruikers pakte.

Dat is nog steeds in volle gang. "De ruggegraat van deze criminele netwerken lijkt aangetast", zo omschreef de politie het eerder dit jaar. Maar daarbij ook een waarschuwing: dit is een tijdelijk effect want criminelen blijven niet stilzitten.

Brabantse criminelen lijken alle aandacht van politie en andere autoriteiten beu en verhuizen simpelweg hun lab. Een trend die al langer bezig is, ziet ook criminoloog Emile Kolthoff.

Drugslab ontploft

De verplaatsing van een deel van de onderwereld werd tragisch zichtbaar in Friesland. In het dorpje Haule ontplofte eind mei een drugslab. Een Eindhovenaar overleed en een plaatsgenoot raakte zwaargewond.

In februari leidde een ondergronds drugslab in het Overijsselse Ambt Delden naar zeker één Brabantse verdachte. De politie deed zoekingen in Wanroy, Herpen en Tilburg. In juni arresteerde de politie een ‘jongeman’ uit Eindhoven in een werkend lab in het Limburgse Lottum.

In het hele land zijn in de eerste zes maanden zo'n 13 labs in het nieuws geweest. Dat is ook al veel minder dan voorgaande jaren. Maar tel daarbij de 5 Brabantse op en ‘ons’ aandeel is prominent, zoals altijd.

Weinig dumpingen

Het aantal drugsdumpingen op straat en in de natuur is lager dan ooit. Betrouwbare cijfers zijn er niet maar zo'n 10 kwamen in het nieuws. De meest opvallende was in Zundert, waar iemand een bakwagen parkeerde met 3800 liter chemicaliën. Deskundigen bij de politie gaan er van uit dat criminelen het spul verbranden of neutraliseren en lozen in de riolering. Of in een put in de natuur, zoals bij Halsteren vorig jaar is ontdekt.

Soms wordt de dumper gepakt. Afval bij Ossendrecht leidde naar twee mannen uit Breda en Zevenbergen. En in juli naar een cocaïnewasserij op het Zeeuwse eiland Tholen.

Coke

Er wordt in Brabant ook minder cocaïne onderschept. Vroeger kwam het het met tonnen tegelijk. De havens van Antwerpen en Rotterdam doen meer en meer vondsten maar hier is weinig te merken. Soms, zoals in mei in Roosendaal: 899 kilo.

Een van de meest bijzondere misdaadnieuwtjes kwam vanuit de bovenwereld: de Bredase advocaat Mustapha M. werd opgepakt. Samen met zijn broer wordt hij verdacht van het organiseren en smokkelen van cocaïne.