Asielcrisis: ook noodopvang in Woensdrecht, Bergen op Zoom en Heeze-Leende

Verschillende Brabantse gemeenten hebben bekendgemaakt de komende maanden crisisnoodopvang te bieden aan vluchtelingen. Woensdrecht en Bergen op Zoom doen dat voor de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, de gemeente Heeze-Leende voor de regio Brabant-Zuidoost.

De crisisnoodopvangplekken zijn hard nodig, nu er niet genoeg gewone opvangplekken beschikbaar zijn voor vluchtelingen. Daarom worden gemeenten nu opgeroepen om voor tijdelijke opvangplekken te zorgen.

Aan die oproep gaven verschillende gemeenten in onze provincie al gehoor. Zo werden er al vluchtelingen opgevangen in onder meer Loon op Zand, Oirschot en Waalre. Daar sluiten nu Woensdrecht, Bergen op Zoom en Heeze-Leende zich bij aan.

Sporthal

Van 1 tot en met 28 augustus kunnen 85 asielzoekers in Woensdrecht terecht in multifunctioneel centrum Kloosterhof. Diezelfde groep zal daarna doorverhuizen naar Bergen op Zoom. Daar wordt nog gezocht naar een geschikte plek. Ook daar zullen ze een aantal weken blijven.

In Heeze-Leende gaat het zelfs om nog iets meer vluchtelingen. Daar worden vanaf 3 augustus 100 vluchtelingen opgevangen in sporthal De Pompenmaker.

Kritiek

Inwoners van Heeze-Leende zijn overigens allesbehalve blij met de communicatie vanuit de gemeente, meldt Heeze-Leende24. Zo ontstond er al verwarring over de duur van de opvang. Aan de gemeenteraad werd namelijk ten onrechte verteld dat het zou gaan om vier weken, in plaats van drie. Daarnaast vinden inwoners dat zij veel te laat zijn geïnformeerd. "Waarom moet we nog naar een informatiebijeenkomst, als we er toch niets meer aan kunnen doen?"