Jongste kermiswethouder wil ook gewoon genieten: 'Het mag weer!'

Maarten van Asten is met zijn 29-jaar de jongste kermiswethouder ooit in Tilburg. Kermisliefhebber is hij al van jongs af aan. Dat begon op de kermis in Asten en sinds zijn studie bezoekt hij ook de Tilburgse kermis. "Volgens mij heb ik nog nooit een kermis overgeslagen."

Met een grote glimlach loopt wethouder Van Asten over de Tilburgse kermis die net is opengegaan. "Het mag weer, eindelijk. Je merkt echt dat iedereen er naartoe heeft geleefd. Ik ook!" Dat was al te merken tijdens de opbouw waar veel mensen kwamen kijken. "We hebben daarom ook koffietentjes neergezet."

"We zijn de grootste, maar toch is het ons kent ons."

Maarten van Asten is geboren en getogen in Asten. Dat heeft een echte dorpskermis waar iedereen elkaar kent. "Dat gevoel is hier ook, ook al zijn we de grootste van de Benelux. Mensen zoeken elkaar op. Ik spreek al jaren met vrienden en familie af bij een kroeg en we gaan vervolgens de kermis op, ook dit jaar." Dat zal woensdag zijn als de nieuwe kermiswethouder zijn dertigste verjaardag viert. "Ik ben dan één dag geen wethouder, maar gewoon als bezoeker aan het genieten." Hij vindt dat ook belangrijk, omdat hij de kermis dan beleeft net zoals die tienduizenden andere bezoekers. "Handig voor de evaluatie."

"Je moet ook genieten als wethouder."

Kermiswethouder Van Asten kreeg van zijn voorgangers Erik de Ridder en Rolph Dols ook nog advies. "Geniet er vooral van en laat het over je heen komen." Het spannendst vindt hij Roze Maandag. "Dan komen er zoveel mensen. Als dat goed gaat, ben ik wat meer ontspannen." De afgelopen twee jaar was er de 'vakantiekermis' in Tilburg. Wel groot, maar met allerlei beperkingen en regels om het coronavirus in te dammen. "Ik heb heel blij dat we dat toch gedaan hebben, anders was het heel lastig voor de exploitanten geworden."

"Nu gaan we weer laten zien dat Tilburg dé kermisstad van Nederland is."