Leeuwinnen verliezen na verlenging van Frankrijk, EK voorbij

Het Nederlands vrouwenvoetbalelftal is klaar op het Europees kampioenschap. De kwartfinale bleek het eindstation voor de titelhouder, met onder anderen Daniëlle van de Donk uit Valkenswaard, Jacky Groenen uit Goirle en PSV-aanvalster Esmee Brugts. De Leeuwinnen verloren zaterdagavond, na verlenging, met 1-0 van Frankrijk.

Het enige doelpunt van het duel in het Engelse Rotherham viel in de slotfase van de eerste helft van die verlenging. Dominique Janssen veroorzaakte onnodig een strafschop, waaruit Evi Périsset de score opende.

Eerder in de wedstrijd en dan vooral in de eerste helft van de reguliere speeltijd, was Oranje al diverse keren door het oog van de naald gekropen. Onder meer de paal, Stefanie van der Gragt en de sterke doelvrouw Daphne van Domselaar stonden toen al een eerste Franse treffer in de weg.

De regerend Europees kampioen had lang niks in te brengen. Na rust wist de ploeg van bondscoach Mark Parsons beter van zich af te bijten. Ze kreeg ook enkele keren ruimte om gevaar te stichten, maar kansen bleven uit. Frankrijk heerste veel minder. Omdat beide ploegen niet tot scoren kwamen, moest er verlengd worden. En hierin gaf de door Périsset benutte penalty de doorslag.

Zo kwam er een roemloos eind aan het EK-avontuur voor de selectie van Parsons. Ze had met nogal wat pech te kampen, zoals het uitvallen van aanvoerder Sari van Veenendaal, de keeper die voor PSV uitkomt. Aniek Nouwen uit Deurne raakte haar basisplaats kwijt door een blessure. Jacky Groenen was enige dagen niet inzetbaar, omdat ze corona had opgelopen. Tot de groep van Parsons behoorde ook de Bredase Caitlin Dijkstra.

