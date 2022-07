Indy (20) hoopt op winst van Leeuwinnen: 'Franse fans zijn al ondergedoken'

Rotherham zal het weten dat het Nederlands vrouwenelftal er deze zaterdagavond de kwartfinale van het Europees voetbalkampioenschap speelt. In de Engelse stad nemen de Leeuwinnen het op tegen Frankrijk. Indy van Heumen uit Neerloon is erbij. “Ik zie alleen maar mensen in het oranje, ik denk dat de Franse supporters ondergedoken zijn. Dat ze bang zijn.”

De compleet in het oranje gehulde Indy geniet met volle teugen. Ze is één van de vele Nederlandse fans die het Kanaal zijn overgestoken om de regerend Europees kampioen bij te staan.

Indy is geen gelegenheidssupporter van Oranje. Ze werkt voor de KNVB en was om die reden de afgelopen weken betrokken bij de Camping van Oranje op de campus van de voetbalbond in Zeist. De Neerloonse weet dus hoe het vrouwenvoetbal leeft.

“Het is nu al gezellig vol op het fanplein waar we samen met aanhangers van Frankrijk naar de wedstrijd toeleven. En na zessen is het helemaal losgegaan, omdat de All stars, twee dj’s uit Ravenstein, komen optreden. Die ken ik goed.” En toen moest de oranje mars naar het stadion nog beginnen.

Maar Indy, die een origineel shirt van Daniëlle van de Donk draagt, voetbalt zelf bij Beuningse Boys en is gewoon een groot fan. In 2019 maakte ze voor het eerst zelf een groot toernooi mee, toen de Leeuwinnen in Frankrijk deelnamen aan het wereldkampioenschap. Indy bezocht de kwartfinale en de halve finale. En, als winnaar van een winactie van Omroep Brabant, ook de finale. Die eindstrijd, tegen de Verenigde Staten, ging helaas verloren. "Maar wat was het elke dag een feest om erbij te zijn", zegt ze nu. Deze zaterdag is het niet anders en ook moeder Jolanda (51) vindt het geweldig. “Die is echt heel fanatiek”, weet Indy.

De sfeer in Rotherham is heel goed en de Franse fans mogen dan onder de indruk zijn van de oranje zee, hoe kijkt Indy aan tegen de sportieve kansen van de Leeuwinnen? "Lastig...", begint ze. "Ik denk dat de Fransen toch favoriet zijn, maar ook dat ze het verrassend zwaar gaan krijgen. Het is voor ons een groot voordeel dat hun belangrijke aanvaller Marie-Antoinette Katoto er niet bij is. Maar bij ons is het nog onzeker of Vivianne Miedema wordt opgesteld. Ik denk dat Frankrijk hoopt dat Miedema nog niet fit is."