112-nieuws: beginnend bestuurder racet over A16 • man loopt over A2 Vught

09.24

Een 31-jarige automobilist uit Delft is zaterdagnacht aangehouden na een aanrijding op de Staringstraat in Oosterhout. Hij was met zijn auto tegen een paar geparkeerde auto's gereden. Daarop ontstond ruzie tussen de buurtbewoners en de automobilist. Hierbij zouden meer dan tien mensen betrokken zijn geweest.

De gemoederen waren volgens de politie erg verhit. Er werd over en weer flink gescholden. Een vrouw sloeg een andere vrouw met glas in haar gezicht. Deze 28-jarige vrouw uit Klundert is in een huis in de buurt aangehouden. De automobilist is korte tijd later in de omgeving gearresteerd. Hij bleek zonder rijbewijs te hebben gereden. Hij zou ook gedronken hebben, maar weigerde zijn medewerking te verlenen aan een ademanalyse.