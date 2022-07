112-nieuws: feest loopt uit de hand • onderzoek melding schietpartij

In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

Liveblog

04.21 Eritrees feest loopt uit de hand Een Eritrees feest in een gebouw aan de Zevenheuvelenweg in Tilburg liep zaterdagnacht uit de hand. Zo'n honderd mensen zonder kaartje probeerden volgens een 112-correspondent de zaal binnen te stormen. Daarop riep de beveiliging de hulp van de politie in. Toen agenten sommeerden het optreden te beëindigen, sloeg de vlam in de pan. Er braken vechtpartijen uit en de politie werd bekogeld. LEES OOK: Eritrees feest Tilburg loopt uit de hand: vechtpartijen, politie bekogeld De politie zette onder meer een politiehond in om de rust aan de Zevenheuvelenweg in Tilburg te herstellen (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision).