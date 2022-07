Stille tocht voor overleden Dyshento, die in Tilburgs kanaal werd gevonden

Ruim 200 familieleden, vrienden en kennissen hebben de overleden Dyshento (20) uit Tilburg herdacht. Ze liepen zondagavond, veelal gekleed in een wit t-shirt met daarop een foto van hun geliefde, een stille tocht.

De grote groep mensen liep naar de plek bij het Wilhelminakanaal in Tilburg, waar Dyshento maandag werd gevonden door duikers. Sinds een dag eerder was hij vermist. Dyshento was op zijn fiets onderweg naar huis na een feestje. Om kwart voor zes 's ochtends was hij voor het laatst online op Snapchat. Daarna hoorde niemand iets meer van hem.

Tijdens de stille tocht staken mensen fakkels, rookpotten en meer vuurwerk af. Op de plek waar Dyshento maandag uit het water werd gehaald, legde de groep bloemen en knuffels.