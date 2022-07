Grote opkomst voor bijeenkomst over opvang vluchtelingen in Heeze

Wethouder Jan de Bruijn van de gemeente Heeze-Leende kijkt tevreden terug op de bijeenkomst, die maandagavond werd gehouden over de komst van maximaal honderd asielzoekers die worden opgevangen in een sporthal in Heeze. “Er is een heel klein groepje dat er heel veel moeite mee heeft en zal blijven houden. Aan ons de taak om iedereen de komende tijd bij de opvang te betrekken.”

Een deel van Heeze werd vorige week donderdag verrast toen onverwacht bekend werd dat ook de gemeente Heeze-Leende vluchtelingen van de overvolle opvang in het Groningse Ter Apel gaat opnemen. “Ik heb de mensen die er vanavond bij waren proberen uit te leggen dat dit echt niet anders kon. Ik snap dat niet iedereen helemaal tevreden is, maar er is sprake van een crisissituatie”, vertelt De Bruijn, die de avond voorzat als loco-burgemeester. De bijeenkomst was in De Pompenmaker, de sporthal waar de honderd vluchtelingen drie weken zullen verblijven. De eerste groep wordt woensdag 3 augustus verwacht. De gemeente Heeze-Leende maakt bij de inrichting van de sporthal gebruik van bedden en ander materiaal, die nu nog in Waalre worden gebruikt.

Dit spandoek laat zien dat niet iedereen in Heeze de asielzoekers welkom heet. Het doek hing er afgelopen weekend, maar werd daarna weggehaald (foto: Imke van de Laar).