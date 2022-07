Onrust in Heeze door tijdelijke komst 100 asielzoekers: 'Dit wordt chaos'

De komst van honderd asielzoekers zorgt voor onrust in Heeze. Zij zullen drie weken worden opgevangen in sporthal De Pompenmaker. De tijdelijke crisisnoodopvang is nodig, omdat er niet genoeg gewone plekken zijn. Maar een deel van de omwonenden is daar helemaal niet blij mee.

Vanaf 3 augustus worden hier honderd asielzoekers ondergebracht. Omwonenden kregen donderdagavond een brief met die mededeling in de bus. En dat leidt tot verontwaardiging. De buurtbewoners hadden gekend willen worden in het besluit. En niet, zoals nu, de mededeling krijgen nu het al is besloten. Bovendien zit niet iedereen op 100 tijdelijke, nieuwe buren te wachten.

Dat niet iedereen in Heeze de asielzoekers welkom heet, was duidelijk zichtbaar. Voor de sporthal hing zondagochtend een groot spandoek met de tekst 'Liever koeien in de wei dan nog 1 asielzoeker erbij'.

Heffels vreest problemen. "Laten we voorop stellen dat mensen die echt op de vlucht zijn, opgevangen moeten worden. Maar die kan je niet zomaar hier neerzetten. Ik ben bang dat hier straks dag en nacht mensen voor en in mijn zaak rondhangen. Ik hoop dat er toezicht komt."

Danny Heffels, eigenaar van cafetaria Heeze, is er niet over te spreken. Zijn cafetaria ligt pal naast de sporthal. "Ik dacht meteen: dit wordt chaos. Ik ben hier helemaal niet blij mee, wie waarborgt onze veiligheid?"

Meer mensen in de buurt maken zich zorgen. Maar bijna iedereen is het er over eens dat het ophangen van het spandoek veel te ver gaat. Een voorbijganger maakt zich er zichtbaar boos over. "Ik vind dit schandalig. Ik vind het Nederland onwaardig dat zoiets hier hangt. Ik vraag me af of deze mensen beseffen in wat voor wereld we leven." Een andere man vult aan: "Dit is toch nergens voor nodig, ze komen maar drie weken."

Toch zijn er ook mensen die de emoties wel begrijpen. "De voorstanders en de tegenstanders zijn heel fel. Wij zijn ook niet ingelicht. Als je dan ineens hoort dat hier honderd vluchtelingen komen, dan snap ik wel dat mensen zich afvragen wat er aan de hand is," legt een jongen uit.

Een mevrouw heeft wel een verklaring. "Misschien is er verzet omdat er in Budel problemen zijn. Ze denken misschien dat we hier ook vervelende mensen krijgen. Maar wie zegt dat dat zo is?"

Het spandoek is in de loop van zondagmiddag weer weggehaald. Maandagavond houdt de gemeente een informatiebijeenkomst voor omwonenden.

