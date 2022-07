Ruim 200 paters uit Asten hebben een nieuwe laatste rustplaats

Het was een ingrijpende en unieke operatie de afgelopen maanden in Asten. Ruim 200 paters van het klooster aan de Wilhelminastraat zijn herbegraven. De paters lagen begraven achter het klooster, maar nu het gebouw een nieuwe bestemming krijgt, wilden de overgebleven paters een nieuwe laatste rustplaats voor hun overleden broeders.

De herbegraving van de ruim 200 paters was een unieke en gevoelige beslissing. Vandaar dat de werkzaamheden zoveel mogelijk aan het oog van het publiek werden onttrokken. "Een paar weken geleden hebben we de herbegraving af kunnen ronden", zegt een tevreden projectleider Leo van Bussel. "Het verhuizen is echt heel goed gegaan."

De paters liggen nu op het parochiekerkhof in Asten. "Nu is daar nog zand, afgezet met weidepaaltjes, zodat mensen er niet overheen lopen", zegt Van Bussel. "Maar we zijn bezig met een mooi monument. Er moet nog een hoop gemaakt worden, maar we hopen voor de winter klaar te zijn." De paters liggen nu in een verzamelgraf, waar tegels overheen komen, gemaakt van onderdelen van de oude graven.