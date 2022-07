Gözübüyük geeft uitleg over omstreden penalty, PSV accepteert het

Scheidsrechter Serdar Gözübüyük heeft vorige week op sportcomplex De Herdgang van PSV uitleg gegeven over de omstreden penalty aan Feyenoord afgelopen mei. Dat meldt De Telegraaf. Die strafschop zorgde er uiteindelijk voor dat de Eindhovenaren de titelkansen zagen vervliegen en genoegen moesten nemen met de tweede plek in de competitie.

In aanloop naar het nieuwe seizoen, bezoeken de toparbiters van de Eredivisie alle clubs om ze bij te praten over alle nieuwe regels. Gözübüyük zou zelf hebben verzocht om dat bij PSV te doen.

Twijfelgeval

Tijdens die bijeenkomst met algemeen directeur Marcel Brands, technisch directeur John de Jong en de spelersgroep kwam de veelbesproken penalty uiteraard ook ter sprake. Volgens bronnen zou de scheidsrechter hebben uitgelegd dat Pol van Boekel, de VAR van dienst, hem niet naar het scherm langs de zijlijn mocht roepen, omdat het een twijfelgeval was.

Waarom de KNVB later aangaf dat Van Boekel dat wel had moeten doen, zou voor Gözübüyük nog altijd onduidelijk zijn, schrijft De Telegraaf. Hoe dan ook: de Eindhovenaren zouden de uitleg hebben geaccepteerd, waarmee er nu definitief zand over het afgelopen seizoen kan.

LEES OOK:

PSV is blij dat KNVB fouten toegeeft ook al verandert er niets

KNVB: scheidsrechter de fout in met penalty voor Feyenoord tegen PSV