Moordverdachte Peter R. woonde nog niet lang in Helmond: 'Leek wel aardig'

Bewoners van de Nierslaan in Helmond schrokken dinsdagavond toen er plotseling een arrestatieteam in de straat stond. Een 27-jarige man werd aangehouden omdat hij betrokken zou zijn bij de moord op Peter R. de Vries. "Er stonden ineens een stuk of tien gewapende agenten in de straat."

Rond half tien stopten meerdere politiewagens in de wijk. Een van de buurtbewoners zag vanuit haar raam hoe een arrestatieteam naar het huis aan de overkant liep. "We zaten op de bank tv te kijken, toen we vanuit het raam de agenten voorbij zagen komen", herinnert ze zich. "Ze gooien eerst iets over de schutting, dat gaf een knal. Daarna braken ze de deur open en gingen ze naar binnen." Ze vertelt dat ze geschreeuw had verwacht, maar dat het rustig bleef. "Het was wel schrikken."

"Ik dacht dat mijn raam eruit vloog."

De knal was in de wijde omgeving te horen. Een man die een stukje verderop woont, is daarna naar buiten gegaan om te kijken. "Het was niet iets wat ik had willen zien, maar je bent toch benieuwd als je al die politie ziet", vertelt hij. Ook hij zag hoe de deur van de verdachte werd opengebroken. De buurman van de verdachte zag het ook gebeuren. "Volgens mij gooiden ze een flitsgranaat over de schutting. Daardoor raak je gedesoriënteerd", legt hij uit. "Het knalde zo hard, ik dacht dat mijn raam eruit vloog." Vanuit zijn raam kijkt hij uit op de tuin van de verdachte. "Ik heb alles gevolgd. Hij had zich in het zwembad verstopt", meent hij. Even later kwam het arrestatieteam met de verdachte naar buiten en werd hij in een busje gezet.

"Ik krijg er helemaal kippenvel van."