Uren wachten voor de sluis in Grave, Rijkswaterstaat houdt zijn hart vast

Het piept en het kraakt bij sluis Grave. De sluis wordt nu veel gebruikt als omleidingsroute omdat de sluis bij het Gelderse Weurt eruit ligt. Daardoor kan de wachttijd bij de Brabantse sluis oplopen tot meer dan twaalf uur. Intussen houden ze bij Rijkswaterstaat hun hart vast: Sluis Grave zelf moet eigenlijk ook met spoed gerepareerd worden.

Daarom moeten schippers tussen noord en zuid omvaren via Grave, met als gevolg grote opstoppingen bij die sluis. Grave heeft namelijk maar één kolk, en die is nog een stuk korter ook.

De oorzaak ligt niet zozeer bij Grave. De sluizen bij Weurt, vlakbij Nijmegen, zorgen voor de waterfiles. Deze sluis heeft twee kolken, zeg maar doorgangen, die allebei gesloten zijn. De ene sluis is dicht vanwege de droogte: het water in de rivier de Waal staat te laag, waardoor boten op drempels voor de sluis kunnen botsen. Bij de andere doorgang zijn de tandwielen kapot die nodig zijn om de sluisdeuren te bedienen.

Met zijn vinger telt Nico Evens van Koninklijke Binnenvaart Nederland woensdagmiddag de wachtende schepen. "Ik zie er dertien liggen, klaar om door de sluis heen te gaan", vertelt hij. De wachttijd loopt snel op. "Een schip doet er in deze kolk een uur en een kwartier over om erdoor te komen. Dus de wachttijd is nu zo'n zestien uur", verzucht hij.

En er speelt nog een probleem dat voor klamme handjes bij zowel Rijkswaterstaat als de schippers zal zorgen. De sluis bij Grave hangt zelf ook aan een zijden draadje. Een van de scharnieren van de sluisdeuren is snel aan vervanging toe. Het versleten onderdeel is besteld, maar is volgens Rijkswaterstaat nog zo'n tien weken onderweg.

Tien weken waarbinnen ook het scharnier het compleet kan begeven. Wat dan? "Dan hebben we een groot probleem", geeft woordvoerder Renske Hamming van Rijkswaterstaat eerlijk toe. "Dan is ook Sluis Grave gestremd en is er geen verbinding meer tussen noord en zuid."

De problemen rondom de sluizen worden veroorzaakt door de lage waterstand, maar zeker ook met achterstallig onderhoud. "We hebben maar één zak met geld en daar moeten we het mee doen. Er is te weinig geld om alles op te lossen, dus we moeten keuzes maken."