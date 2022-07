Camera's in Bossche wijk waar explosie huis zwaar beschadigde

Er zijn camera's geplaatst in de Bossche wijk Maaspoort, nadat een explosie daar dinsdagnacht een huis aan de Goedenrade zwaar beschadigde. Er is een camerazuil bij dat huis geplaatst en bij een andere huis aan de Stapelen dat waarschijnlijk het echte doelwit van de daders was. In dat huis woont een meermaals veroordeelde vrouw, die sinds kort de vriendin is van crimineel Klaas Otto. De daders zouden zich hebben vergist.

De camera's zijn geplaatst in overleg met de politie, de gemeente en het Openbaar Ministerie (OM). "Bedoeld om de openbare orde te handhaven en het veiligheidsgevoel van wijkbewoners te vergroten", laat de politie weten. Een rijtjeshuis aan de Goedenrade met daarin een slapend gezin raakte dinsdagnacht zwaar beschadigd bij een explosie. Het huis staat enkele honderden meters af van de woning die mogelijk het beoogde doelwit was. Beide straten liggen parallel aan een doorgaande weg en beide huizen hebben hetzelfde huisnummer. Het huis aan de Stapelen was al eerder doelwit van extreem geweld. Zo werd de woning in maart 2017 door iemand beschoten met een automatisch wapen. Met meer dan tien kogels werd het raam aan de voorkant van het huis compleet doorzeefd. Wie hierachter zit, heeft de politie nooit kunnen achterhalen. De ravage na de explosie was enorm:

Wachten op privacy instellingen...