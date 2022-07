Met een keukenmes of hakbijl je fles bubbels opentikken: 'Doe het niet!'

Sabreren van een flesje bubbels. Als we de filmpjes op internet mogen geloven 'heurt' het er deze zomer helemaal bij. Maar hoewel de traditie voorschrijft dat je alleen met een sabel de hals van een fles ‘echte’ champagne mag tikken, gebruiken zelfbenoemde vinologen maar al te vaak huis-, tuin- en keukengereedschap. “Doe het niet! Het is echt gevaarlijk”, waarschuwt de Confrérie du Sabre d’Or.

Niet zelden raken gasten op barbecuefeestjes of borrels gewond door amateur sabreurs. Ze proberen de show te stelen door met een keukenmes of kleine hakbijl een cava of prosecco te ontkurken. Vaak met een minder spectaculaire afloop.

"Het lijkt makkelijker dan het is."

“Dit straalt negatief af op ons gilde en gaat tegen alles in waar wij voor staat: veilig sabreren”, zegt voorzitter Esther van Staalduinen van Confrérie du Sabre d’Or, een broederschap die de nobele sabreerkunst uit de tijd van Napoleon uitdraagt. “Het lijkt makkelijker dan het is. Om veilig te sabreren, moet je je aan bepaalde regels houden”, legt Esther uit. Zo kan het alleen met een champagnefles omdat het glas daarvan dik genoeg is. Ook moet de champagne op juiste temperatuur zijn. Een fles warmer dan 8 graden kan in je hand exploderen. Te koud is ook niet goed, want dan bestaat de kans op glassplinters. Esther: “En let altijd goed op dat niemand in de vuurlinie staat.”

"Een spannend moment hoor."

Hoewel het internet vol staat met ondeskundige pogingen, besluiten steeds meer mensen het sabreren echt te leren. Tom Rietveld uit Zevenbergen kreeg de kunst ook onder de knie. Hij slaagde vorige week op landgoed Groot Warnsborn in Arnhem voor de proeve van bekwaamheid van het gilde.

Tom Rietveld (links) en Esther van Staalduinen (midden).

Met een sabel in zijn rechterhand en de champagnefles in de andere tikte hij vakkundig én met een vloeiende beweging het bovenste deel van de hals van de fles af. “Een spannend moment hoor, want bij de generale repetitie ging ik iets te voorzichtig te werk waardoor het sabel er even naast gleed”, vertelt Tom.

"Geen lintjes doorknippen, maar sabreren."

Na een officiële beëdiging mag hij zich nu Chevalier Sabreur noemen. Tom is trots op zijn titel: “Ik ben nu aan het gilde verbonden en mag nu ook andere liefhebbers namens het genootschap leren sabreren. Volgende maand ga ik bij iemand op zijn verjaardag zes flessen openslaan.” De Zevenbergenaar kijkt ook al uit naar openingsfeesten. “Wat mij betreft knippen de wethouders van de gemeente Moerdijk voortaan geen lintjes meer door, maar sabreren ze een fles champagne”, zegt de kersverse Chevalier Sabreur lachend. Sabreren kun je leren. Esther onderschrijft de gevleugelde uitspraak. “Iedereen is bij ons welkom. We zijn geen elitaire club hoor. Onder de leden hebben we restaurateurs, stratenmakers en limousineverhuurders. Het maakt niet uit wie of wat je bent. Een ding hebben we gemeen: onze liefde voor champagne.”

"Bij champagne hoort gezelschap."

“Ik kan iedereen aanraden, zegt Tom. “En je hoeft niet te wachten tot oud en nieuw hoor. Sabreren geeft het hele jaar door een feestelijk gevoel.” Esther: “Iedereen vindt de eerste keer spannend, maar de ontlading van een succesvolle sabrage is echt groot.”