Crystal meth gestolen bij ripdeal: te weinig bewijs tegen verdachten

Er is te weinig bewijs dat vier mannen in januari vorig jaar een ripdeal pleegden in Eindhoven. Om die reden sprak de rechtbank het viertal vrijdag vrij.

Bij de ripdeal gingen vier mannen er op 23 januari 2021 vandoor met dertig kilo crystal meth. De bewoner van het huis aan de Cahorslaan werd bij de beroving in zijn been geschoten. Volgens het Openbaar Ministerie staat vast dat drie Rotterdammers en een man uit Zoetermeer hiervoor verantwoordelijk zijn. Twee weken geleden werd zes jaar celstraf geëist. Maar de rechtbank gaat daar niet in mee. Volgens de rechtbank zijn er wel sterke aanwijzingen dat de mannen iets met de ripdeal te maken hebben. Auto’s die toen zijn gezien, zijn te linken aan de mannen. En ook straalden hun telefoons aan op de route van Rotterdam naar Eindhoven en in de buurt van de Cahorslaan. Daar blijft het echter bij. Er is geen DNA-bewijs gevonden en verklaringen van het slachtoffer en een aantal getuigen zijn volgens de rechtbank niet specifiek genoeg om de mannen als daders te identificeren. Daarom worden alle vier de mannen vrijgesproken.