Verdachten schietpartijen Oss ook beschuldigd van wapenbezit en witwassen

Eén van de twee mannen uit Veghel die woensdag werden aangehouden omdat ze betrokken zouden zijn geweest bij enkele schietpartijen in Oss, wordt ook beschuldigd van het witwassen van een groot geldbedrag. Het gaat om de man van 25. Net als zijn handlanger van 22 wordt hij ook verdacht van wapenbezit. Voor de rechtbank in Den Bosch was dit voldoende reden om vrijdagmiddag te besluiten dat de twee nog zeker twee weken vast blijven zitten.

De oudste verdachte, van 25, had één wapen bij zich; bij zijn maat van 22 werden er twee gevonden. Hun mogelijk aandeel bij de schietpartijen werd deze vrijdag nog niet beoordeeld door de rechter.

Verdachte in onderbroek

Het tweetal werd woensdagmiddag gearresteerd. Tientallen nieuwsgierigen zagen hoe zwaarbewapende arrestatieteams binnenvielen in twee huizen aan de Hoofdstraat en de Van Speijkstraat in Veghel. "Het hele huis werd omsingeld", vertelt een getuige over een van de invallen. Eén van de verdachten werd in zijn onderbroek en geblinddoekt uit zijn huis gehaald.

Meerdere buurtbewoners waren erg verbaasd dat het arrestatieteam juist één van die huizen was binnengevallen. Er woont volgens omwonenden een aardig en rustig gezin. Eén van hun zoons, die niet meer thuis wonen, zou tijdens de inval in het huis verblijven en uiteindelijk zijn afgevoerd.

Vijf schietpartijen in Oss

In de Schadewijk in Oss werden in korte tijd verschillende huizen beschoten. De politie gaat ervan uit dat er een verband is tussen deze beschietingen. Het begon met het neerschieten van de 23-jarige Mohamed op 14 april. Vervolgens was het op 15 juli raak, gevolgd door schietpartijen op 16, 20 en 23 juli.

In deze video vatten we samen wat er allemaal is gebeurd in Oss.