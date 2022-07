Ans heeft thuiszorg hard nodig, maar is de pineut door personeelstekort

De noodkreet van KBO-Brabant dat thuiswonende ouderen deze zomer te weinig zorg krijgen, heeft veel losgemaakt. Bij Omroep Brabant hebben zich veel mensen met thuiszorgproblemen gemeld. Ze krijgen naar hun mening onvoldoende hulp en maken zich net als de belangenorganisatie grote zorgen. Ans van Boxtel uit Zeeland was zelf ooit werkzaam in de zorg, nu is ze ervan afhankelijk. Ze is één van de velen die het zonder de zorg moeten doen die ze zouden moeten krijgen. "Dit is heel lastig."

De 65-jarige Ans is niet te benijden. In 2009 werd ze besmet met het virus dat Q-koorts veroorzaakt. Alsof dat al niet vervelend genoeg was, werd zij ook een van de vele mensen die met de chronische versie te maken kregen. Dat betekent onder meer veel vermoeidheid en concentratieproblemen. Vervolgens werd ze afgekeurd. Met de gezondheid ging het daarna niet beter, want ze kreeg klachten aan een van haar ogen, gevolgd door een licht herseninfarct en problemen aan haar benen.

"De verpleegkundige zou willen dat ik meer hulp krijg, maar er is niemand."

"Ik kreeg met steeds meer beperkingen te maken, zoals evenwichtsstoornissen en hoofdpijn, maar mijn man en ik komen er niet aan toe met de hulp die ik nu krijg. Het gaat vaak om misschien wel simpele dingen, zoals het aantrekken van steunkousen. Het is heel vervelend allemaal. De verpleegkundige zou willen dat ik meer hulp krijg, maar er is niemand", vertelt Ans, die ondanks de waslijst aan ongemakken positief blijft. “Er zijn mensen die het veel erger dan ik hebben, ik kan bijvoorbeeld nog wat fietsen. Maar als ik voortaan zelf boven de boel onder handen moet nemen, dan moet ik het bed, de badkamer en het stoffen over drie dagen verdelen. Ik heb niet meer de energie om dat binnen een paar uur te doe", vertelt ze.

Hulpmiddelen die Ans in huis heeft (foto: Imke van de Laar).

De Zeelandse heeft begrip voor de situatie waarin zorginstanties terecht zijn gekomen. "Ik verwijt BrabantZorg dan ook niets. Ik heb vroeger ook als huishoudelijke hulp gewerkt en weet hoe het is. Het is wel heel raar dat ik nu hulp aan anderen moet vragen, die het al zo moeilijk hebben.”

"Over een paar maanden stopt mijn hulp, wat dan?"

Ans doelt op de werkdruk in de zorg, het personeelstekort en het gebrek aan waardering. Zaken die deze week ook door KBO-Brabant onder de aandacht werden gebracht. “Alles is wegbezuinigd, er komen geen mensen meer bij en het wordt alleen maar erger, ben ik bang. Over een paar maanden gaat mijn hulp met pensioen. Wat dat voor mij betekent? Ik weet het niet, ik heb echt geen idee. BrabantZorg kan ook niet zomaar een blik opentrekken met mensen die in de zorg willen helpen. Zo werkt dat niet.” Toch weet Ans wel een oplossing: “Personeel moet meer gewaardeerd worden. Het werk wordt niet goed betaald, er is te veel administratieve rompslomp. In mijn tijd hoefde ik maar een papiertje in te vullen en in te leveren. Dat is nu heel anders.”

"Er zitten te veel mensen in de top van de zorg."