Floor kreeg ei tegen zijn oog: 'Mam, kan ik nog wel politieagent worden?'

Floor (16) kreeg dinsdag een ei in zijn oog gegooid. Mogelijk blijft hij nu blind aan zijn linkeroog, vreest de oogarts. Floor doet volgend jaar eindexamen havo en wil daarna naar de politieacademie. "Ik kan alleen maar antwoorden dat ik het ook niet weet als hij me vraagt of hij nog wel agent kan worden", zegt moeder Chantal.

"Floor belde mij dinsdagavond laat huilend op. Hij was net met de fiets gevallen nadat hij door een steen geraakt was", vertelt moeder Chantal. "Tenminste hij dacht dat het een steen was, maar al snel bleek dat het om een ei ging. Dat ei was gegooid door een tegemoetkomende brommer waarop twee personen zaten. Die reden zonder stoppen door."

"Hij kon zijn oog amper open houden en zag niks meer."

Floor voelde direct dat het niet goed ging. Zijn oogleden waren dik en ze werden al snel blauw en nog meer opgezet", vertelt Chantal. "Omdat hij ook draaierig en duizelig was, dacht ik dat hij een hersenschudding had. Hij kon zijn oog amper open houden en zag niks meer. Zijn oog zelf zag er niet erg beschadigd uit, dus ik dacht dat het wel meeviel ondanks dat Floor zich vooral druk maakte over zijn zicht." Het werd een lange nacht richting huisartsenpost, de arts verwees moeder en zoon door naar de oogarts de volgende dag. "Die arts zag gelijk dat het mis was. De achterkant van Floor's oogbol was zwaar beschadigd. "'Mogelijk blijft hij aan één kant blind', zei hij. 'Misschien treedt er toch wat herstel op, maar dan kan hij op oudere leeftijd alsnog blind raken aan dat ene oog puur vanwege ouderdom'", was de boodschap aan Chantal en Floor. "Hij hoopte dat hij ongelijk had, zei hij nog."

De zwelling nam snel toe (foto:privécollectie)

De oogarts ziet dit soort ernstige beschadigingen vaker door eieren maar ook door golfballen. "Dit komt omdat ze relatief klein zijn en niet tegengehouden worden door de oogkas waardoor de klap enorm is op de oogbol", legt Chantal uit. Met Floor gaat het naar omstandigheden redelijk maar hij kan soms ineens in tranen uitbarsten. "Dan vraagt hij mij of nog wel agent kan worden. Dat is zijn droom. Hij houdt van jongeren, is zelf scheidsrechter en lost graag problemen op." Ook zijn oudere zus is soms emotioneel vertelt Chantal. "'Hoe moet dat met zijn toekomst', vraagt ze retorisch. 'Ik studeer gewoon, lukt dat Floor straks ook?'"

"Er hangen veel camera's, ik hoop dat ze de daders snel opsporen."