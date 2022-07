Marianne Vos en Femke Gerritse verliezen truien in Tour de France

In het loodzware slotweekend van de Tour de France Femmes heeft Marianne Vos de gele trui af moeten staan aan Annemiek van Vleuten. Van Vleuten reed op ruim zestig kilometer van de eindstreep op de voorlaatste beklimming weg bij landgenote Demi Vollering en soleerde naar de ritwinst en het geel. Ook Femke Gerritse moest de bolletjestrui afstaan aan de sterkere Demi Vollering.

Vos heeft er vrede mee dat ze de gele trui in de Tour de France Femmes heeft moeten afstaan. "Het was heel speciaal om vijf dagen in het geel te mogen rijden, maar eigenlijk ben ik ook wel blij dat ik nog één dag in het groen mag rijden", aldus de 35-jarige renster uit Babyloniënbroek. Het winnen van die trui voor het puntenklassement kan Vos vrijwel niet meer ontgaan na het afstappen van nummer 2 Lorena Wiebes.

Geen kanshebber

Vos gaf zaterdag in de eerste bergrit door de Vogezen meer dan 20 minuten toe op winnares Van Vleuten. Dat maakte volgens Vos maar weer eens duidelijk waarom ze geen kanshebber was voor de eindoverwinning.

"Ik voelde me niet supergoed vandaag. We reden volle bak naar de voet van de eerste beklimming en vanaf daar was het vol gas omhoog. Ik probeerde mijn eigen tempo te vinden en gelukkig had ik teamgenoten om me heen die me naar de finish loodsten." Vos moest op de eerste beklimming al afhaken bij haar concurrentes in het klassement.

De Brabantse won de tweede etappe en pakte toen ook de gele leiderstrui, waarin ze vrijdag haar tweede ritzege boekte in deze Tour de France Femmes.

Bergklassement

Ook Femke Gerritse uit Rosmalen moest haar meerdere erkennen in Demi Vollering. De bolletjestrui hangt na deze bergrit om Vollering haar schouders. Gerritse reed zaterdag voor de vierde dag op rij in de bolletjestrui in de Tour de France voor vrouwen.

