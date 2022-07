Droomdebuut voor Van Nistelrooij én Til: 'Bizar wat er allemaal gebeurde'

Acht doelpunten, acht gele kaarten, één rode kaart, VAR-momenten en de nodige opstootjes. “Veel te veel om op te noemen”, blikt hoofdtrainer Ruud van Nistelrooij terug nadat PSV aartsrivaal Ajax zaterdagavond met 5-3 wist te verslaan in Amsterdam. In zijn eerste wedstrijd als oefenmeester van PSV is het hem meteen gelukt om een prijs te winnen. "Ik heb echt genoten, als je dan uiteindelijk een prijs mag toevoegen aan de clubhistorie maakt me dat nog trotser."

Waar velen de Johan Cruijff Schaal tegenwoordig niet meer als een hoofdprijs beschouwen, bewezen PSV en Ajax zaterdag het tegendeel. In een wedstrijd waar volop passie en strijd werd geleverd, trokken de Eindhovenaren uiteindelijk aan het langste eind. "Bizar wat er hier allemaal gebeurde. Ik moet het zelf ook nog even laten zinken", sprak Van Nistelrooij op de persconferentie na de wedstrijd.

In de openingsfase had PSV het lastig met Ajax. Toch is Van Nistelrooij van mening dat zijn ploeg niet onderdeed voor de Amsterdammers: "In de eerste tien minuten vond ik ons beter. Wij waren eerder op hun helft dan zij bij ons. Uiteindelijk door vast te houden aan ons plan om over de linkerkant te spelen, vonden we van daaruit de vrije mensen", blikt de 46-jarige Geffenaar terug.

PSV kan maar kort nagenieten van deze zege. Dinsdagavond staat het belangrijke heenduel tegen Monaco op het programma.

Of deze overwinning de Eindhovenaren een boost heeft gegeven? "Je kunt je voorstellen wat dit met een ploeg doet. Het is niet dat ik allemaal sippe gezichten zag in de kleedkamer", lacht Van Nistelrooij. "Hier met vijf goals winnen doet heel goed."

