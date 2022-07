112-nieuws: vrouw ramt geparkeerde auto • onrustige horecanacht Breda

17.30

In de nacht van vrijdag op zaterdag had de politie in Breda te maken met veel geweld en agressie. Het leidde tot meerdere aanhoudingen. Het Openbaar Ministerie heeft de zaken beoordeeld en besloten dat meerdere verdachten zich binnenkort voor de rechter moeten verantwoorden.

Bij een incident op de Vismarktstraat werden twee mannen uit Breda (26 en 29 jaar) aangehouden nadat zij een politieman bedreigd en beledigd hadden. Het duo dreigde onder meer de agent en zijn kinderen kapot te maken. Een 18-jarige Bredanaar weigerde zijn ID-bewijs te tonen en ging na zijn arrestatie vol in verzet, spuugde daarbij een agent in het gezicht en beet hem in de hand. Het drietal is intussen verhoord en met een dagvaarding naar huis gestuurd.