Explosie bij huis van vriendin Klaas Otto in Den Bosch

Bij een huis aan de Stapelen in Den Bosch heeft zaterdagnacht rond kwart over een een explosie plaatsgevonden. Er zijn geen gewonden gevallen, meldt de politie. Het gaat om de woning van Grada K. Zij is sinds kort de vriendin van crimineel Klaas Otto, voormalig topman van motorclub No Surrender.

De omgeving is afgezet. Het is nog onbekend wat de oorzaak van de ontploffing was. Hulpdiensten zijn aanwezig om de veiligheid van de woning te controleren. Omliggende woningen zijn vooralsog niet geëvacueerd. De politie doet onderzoek en roept mensen met informatie op om contact op te nemen. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is ook opgeroepen. Camera's na aanslag

In de Bossche wijk Maaspoort zijn sinds kort camera's geplaatst nadat er dinsdagnacht een aanslag plaatsvond bij een rijtjeshuis aan de Goedenrade. De woning met daarin een slapend gezin raakte flink beschadigd. Hierbij vielen geen gewonden. Dat huis staat enkele honderden meters af van de woning aan de Stapelen waar zaterdagnacht een explosie heeft plaatsgevonden. Dat zou dinsdagnacht waarschijnlijk het echte doelwit van de daders zijn geweest. Bij beide huizen zijn deze week camerazuilen geplaatst. Hoewel er camera's hangen, lijken de daders nu zich hier niets van aan te hebben getrokken. Vermoedelijk hebben ze zaterdagnacht hun (vlucht)auto bij een woning aan de Hofstedelaan neergezet. BIj het wegrijden zouden de daders bijna een aanrijding hebben veroorzaakt. Eerder doelwit van extreem geweld

De woning aan de Stapelen was al eerder doelwit van extreem geweld. Zo werd de woning in maart 2017 door iemand beschoten met een automatisch wapen. Met meer dan tien kogels werd het raam aan de voorkant van het huis compleet doorzeefd. Wie hierachter zit, heeft de politie nooit kunnen achterhalen. LEES OOK: Aanslag Den Bosch waarschijnlijk bedoeld voor huis van vriendin Klaas Otto Camera's in Bossche wijk waar explosie huis zwaar beschadigde