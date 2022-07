Floor die ei tegen oog kreeg maakt veel los: steun en meelopen met agent

Het verhaal over de 16-jarige Floor uit Tilburg die mogelijk blijvend blind is aan één oog nadat onbekenden een ei tegen zijn oog gooiden, heeft veel losgemaakt. De jongen krijgt veel steunbetuigingen en medeleven op sociale media. Er wordt ook praktische hulp geboden zoals een dag meelopen met een Tilburgse wijkagent. Floor is namelijk bang dat hij geen agent kan worden met één blind oog.

Afgelopen dinsdag werd er door twee personen op een brommer vanuit het niets een ei tegen de fietsende Floor gegooid. Hij reed samen met een vriend terug van de Tilburgse Kermis en er was geen enkele aanleiding waarom de tegenliggers op de brommer hem zouden bekogelen. Het ei raakte zijn oog zo hard dat de oogarts bang is dat hij blijvend zijn zicht verloren is aan zijn linkeroog.

Droom in duigen

Naast de vraag waarom iemand dit doet, beseft Floor de impact die dit baldadige incident heeft op zijn leven. Komend jaar doet hij eindexamen havo en hij wilde daarna naar de politieacademie om agent te worden. "Maar met één blind oog wordt hij niet aangenomen", heeft zijn moeder Chantal al uitgezocht. "Als hij een beetje zicht terugkrijgt dan is er wel weer meer mogelijk, dus we kunnen alleen maar hopen."

Een Tilburgse wijkagent werd gegrepen door Floor die een droom zag vervliegen en bood aan Floor een dagje mee te nemen terwijl hij dienst heeft. Moeder Chantal reageert enthousiast op het voorstel. "Ik verwacht dat Floor dit ontzettend leuk lijkt."

Ongemakkelijk en bezwaard

Ook bieden mensen aan een crowdfunding te starten om zo de studiereis te bekostigen van Floor naar Sarajevo. Floor kan nu niet werken om die reis te betalen, zoals de bedoeling was.

De reactie van moeder Chantal is hier wat terughoudender op. "Ik vind het ontzettend lief dat mensen op deze manier willen helpen, maar ik voel me er wat ongemakkelijk en bezwaard bij. Ik wil niet op deze manier in het nieuws komen. Ik ga dit zelf oplossen voor Floor."

