PSV'ers vieren feest: Benítez trots, Veerman feliciteert Til en God is good

In het hol van de leeuw won PSV zaterdagavond met 3-5 van Ajax en daarmee legden de Eindhovenaren beslag op de eerste prijs van het seizoen: de Johan Cruijff Schaal. Na de winst in Amsterdam werd er dan ook een klein feestje gevierd door de PSV’ers. Een schreeuwende Ramalho met de schaal in de gangen van de ArenA, Joey Veerman feliciteert ‘zijn maat’ Guus Til, Xavi Simons viert het met de fans en het debuut van trainer Ruud van Nistelrooij: wij hebben de mooiste reacties op sociale media voor je op een rijtje gezet.

René Snippert Geschreven door

Joey Veerman gaat met de matchwinner op de foto.

Joey Veerman met Gus Til op de foto (foto: Joey Veerman/Instagram).

Walter Benítez is trots.

Ramalho: come on PSV, come on PSV.

Hier is te zien hoe Ramalho met de schaal door de gangen van de ArenA loopt. Cody Gapko viert de overwinning: god is good.

Ruud van Nistelrooij: eendracht maakt macht.

Ook de felicitaties van voormalig PSV'er Mario Götze.

Foto: Mario Götze/Instagram

Xavi Simons viert feest maar legt nu de focus op dinsdag.

