De gevaren van anabolen: onvruchtbaarheid en mannen met vrouwenborsten

Spierbundels die dagen in de sportschool staan, behalen het ene na het andere persoonlijke record door het gebruiken van anabole steroïden. Een middel dat makkelijk te verkrijgen is en waarvan het gebruik legaal is. Een Tilburgse internist wil zelfs gebruikers begeleiden, maar daarbij liggen ernstige gezondheidsrisico's en vervelende bijkomstigheden op de loer. "Gespierde mannen kunnen borsten krijgen."

Evie Hendriks Geschreven door

"Anabole steroïden zijn een synthetische nabootsing van het mannelijk geslachtshormoon testosteron. Dit hormoon werkt spierversterkend. Sporters gebruiken anabolen om strakker in hun vel te zitten en hun sportprestaties te verbeteren", vertelde de Tilburgse internist Diederik Smit zondag in de Omroep Brabant-talkshow KRAAK.

"Gespierde mannen kunnen ook borsten krijgen."

"Het lichaam stopt na een tijdje met het zelf aanmaken van testosteron omdat het al zoveel binnenkrijgt." Daardoor wordt de aanmaak van het vrouwelijke hormoon oestrogeen juist versterkt, wat de aanmaak van borstweefsel versterkt. "Gespierde mannen die anabolen gebruiken, kunnen dus vrouwenborsten krijgen." Daarnaast neemt het risico op ernstige gezondheidsproblemen toe. "Anabolen geven een verhoogde kans op hart- en vaatziekten en er bestaat een kans op impotentie enonvruchtbaarheid." Dat heeft alles te maken met de natuurlijke hormoonaanmaak die stilgelegd wordt.

"Mentale problemen liggen op de loer."

Zolang sporters anabolen gebruiken, zijn ze superfit, voelen zij zich geweldig, breken zij hun eigen records en groeien hun spieren flink. Als sporters stoppen met gebruiken, kunnen ze fysieke en mentale problemen krijgen: afkickverschijnselen. Ze voelen zich vaak futloos, krijgen zij neerslachtige gevoelens en hebben ze minder zin in seks. De klachten die gebruikers krijgen als zij stoppen, maken het middel verslavend.

"Net zoveel recht op zorg als longpatiënten die roken."

De internist wil gebruikers begeleiden bij hun gebruik. "Deze mensen hebben net zoveel recht op zorg als longkankerpatiënten die al jaren roken. Als ik ze help, nemen ze mijn adviezen aan waardoor ze zichzelf minder in gevaar brengen. Vaak hebben zij toch al besloten om te gebruiken omdat anabolen makkelijk te verkrijgen zijn." Dat laatste blijkt uit een zoekrondje op het internet. Wie dat wil kan binnen twee dagen een pot met pillen in huis hebben, maar je kunt het middel ook inspuiten of als gel innemen. "Ook in sommige sportsupplementen zoals creatine zijn anabolen verwerkt terwijl dat niet op het label staat. Dat is voor topsporters vervelend. Zonder bewust anabolen te gebruiken kunnen zij zo toch een positieve dopingtest afgeven."

"Verkopers kunnen gewoon hun gang gaan."