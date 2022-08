Marco gebruikte 4 jaar anabolen: 'Ik heb geluk dat ik nog vader kan worden'

De 29-jarige Marco gebruikte vier jaar lang anabole steroïden om zijn sportprestaties te verbeteren. Hij merkte niet alleen veel voordelen, maar ook de negatieve kanten van het middel. Tijdens en na het gebruik kreeg hij hoge bloeddruk, slaapproblemen en stemmingswisselingen. Toen zijn vriendin hem wees op hun kinderwens die door het spul in gevaar kwam, besloot hij te stoppen.

Zijn plan was om na een tijdje te stoppen met het middel, maar dat liep anders. "Ik begon met vier weken pillen nemen. Daarna is een nakuur nodig om het vrouwelijke hormoon oestrogeen te onderdrukken, dat wordt aangemaakt als je anabolen gebruikt. In totaal duurde mijn eerste periode tien weken."

De keuze voor anabolen was daarom snel gemaakt. "Ik kon via vrienden het middel kopen zodat ik wist wat ik kocht en wist wat het deed. Bij sportscholen waar veel bodybuilders komen, kun het het ook makkelijk onder de toonbank kopen. Dat maakt het makkelijk om te beginnen. Alle strakgetrokken lijven op social media hebben me ook beïnvloed, denk ik."

Marco begon op zijn zestiende fanatiek aan krachttraining. "Het is een levensstijl. Ik stond zes dagen in de week in de sportschool. Na acht jaar trainen merkte ik dat ik een plafond bereikte waardoor mijn spieren steeds minder snel groeiden en mijn kracht verminderde."

Nadat hij gestopt was, merkte Marco al gauw dat zijn hormonen veranderden en dat hij last kreeg van de vrouwelijke hormonen. "Mijn spieren zakten weer in en ik had last van stemmingswisselingen. Ik voelde me futloos en moe en ik had minder zin om te sporten. Dan is het een kleine stap om toch weer te gaan gebruiken."

In plaats van pillen slikken ging Marco anabolen injecteren. Toen merkte hij ook negatieve kanten van het middel. "Ik zweette erg veel, had een hoge bloeddruk en kon 's nachts moeilijk slapen. Toch woog dat nog niet op tegen de voordelen. Ik had zin om te sporten, had veel kracht, veel zin in seks en ik werd erg gespierd."