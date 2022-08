PSV klaar voor tweede topper in vier dagen: dit verwachten de prominenten

Lang nagenieten van de Johan Cruijff Schaal winst zat er niet in voor PSV. De eerste ontmoeting in de derde kwalificatie ronde voor Champions League-voetbal dinsdagavond alweer voor de deur. AS Monaco is hier de tegenstander van de Eindhovenaren. PSV-prominenten Huub Stevens en Berry van Aerle genoten zaterdagavond van het spektakelstuk tegen Ajax, maar weten dat het tegen de Fransen niet zo makkelijk wordt.

"Natuurlijk geniet je van een wedstrijd waarin acht doelpunten vallen, maar het laat ook zien dat er defensief veel werk aan de winkel is", vertelt Huub Stevens. Vooral over de eerste 35 minuten was de 68-jarige Limburger niet te spreken: "De opbouw was matig en de spelers konden niet omgaan met de hoge druk van Ajax."

Na die fase ging het 'veel beter' volgens Stevens. Oud-speler Berry van Aerle sluit zich hierbij aan: "Na die dertig minuten hebben we zeker een uur prima meegevoetbald. Als je vijf goals maakt in het hol van de leeuw mag je zeker niet klagen." Een dubbel gevoel houden de PSV-prominenten er dus aan over: "Een overwinning geeft natuurlijk vertrouwen. Maar je moet er rekening mee houden dat Ajax genoeg mogelijkheden had om de wedstrijd naar zich toe te trekken", vond Stevens. Vorig seizoen kreeg PSV in de groepsfase van de Europa League ook te maken met AS Monaco. Tweemaal wisten de Eindhovenaren de Fransen niet te verslaan. In het Philips Stadion verloor PSV met 1-2 en in Monte Carlo eindigde het in 0-0. "Het is duidelijk dat Monaco de zwaarste uit de loting is", was de reactie van trainer Ruud van Nistelrooij na de loting.

