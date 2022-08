Buurvrouw probeerde doodgeschoten man nog te redden: 'Ik zag de kogelgaten'

Witte tenten voor het huis waar de man werd neergeschoten (foto: SQ Vision). Het onderzoek naar de schietpartij in Tilburg gaat dinsdag verder (foto: Ista van Galen). Diverse politieauto's in de buurt waar de man werd neergeschoten (foto: Ista van Galen). Onderzoek in de buurt waar de schoten werden gelost (foto: SQ Vision). De Borselestraat in Tilburg is dinsdagochtend nog altijd afgezet voor onderzoek (foto: Ista van Galen). Volgende Vorige 1/5 Witte tenten voor het huis waar de man werd neergeschoten (foto: SQ Vision).

Een buurvrouw probeerde de man die maandagnacht werd doodgeschoten voor zijn huis aan de Borselestraat in Tilburg nog te reanimeren. "Maar ik wist meteen dat het geen zin had. Ik voelde geen hartslag. Hij was lijkbleek en ik zag kogelgaten."

De buurvrouw, die een paar deuren naast het huis woont waar het slachtoffer werd neergeschoten, werd 's nachts wakker van haar hond. Toen ze de knallen hoorde, wist ze meteen dat dit geen vuurwerk was. "Ik heb bij politie gewerkt, dus ik herken dat geluid. Ik dacht niet na, maar ben meteen naar buiten gerend. Ik heb eerst gekeken of de schutters er nog waren, maar dat was niet zo."

"Zijn vriendin was aan het schreeuwen, huilen."

Ze zag het slachtoffer liggen in de voortuin. "Zijn vriendin was in alle staten. Die rende rond en was aan het schreeuwen, huilen en bellen. Ik heb vervolgens de hulpdiensten gebeld en iedereen laten komen." Een andere buurtbewoner werd rond twee uur wakker van de sirenes van die hulpdiensten. "Toen ik ging kijken, stond heel de straat vol politie. Vervolgens las ik dat iemand was doodgeschoten." Geschrokken is deze buurtbewoner niet. "Nee, er is wel vaker politie hier in de buurt. Er is wel vaker overlast. Maar nog nooit eerder werd er iemand doodgeschoten."

"Ik dacht dat het onweer was."

Iemand anders had 's nachts wel knallen gehoord. "Maar ik dacht dat het onweer was." Weer een andere buurtbewoner vult aan: "Ik wist niet dat zoiets zo hard klinkt, jeetje! Echt schrikken!" Weer een andere buurtbewoner noemt de buurt waar schietpartij plaatsvond op zich heel rustig. "Ik ken de mensen die hier wonen niet. De Reeshof is veranderd hè. Veel jongeren en drugs enzovoorts. Er rijdt wel vaak politie hier. Maar overlast, nee." LEES OOK: Schietpartij in Tilburg: 'Twee mannen met bivakmutsen vluchtten op scooter' Man doodgeschoten voor huis in Tilburg: 'Gebeurde in koelen bloede'

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Witte tenten voor het huis waar de man werd neergeschoten (foto: SQ Vision).